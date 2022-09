Chelsea en plein scandale sexuel, les terribles coulisses du Mondial au Qatar

La suite après cette publicité

Scandale sexuel à Chelsea

En Angleterre, Chelsea est plongé dans un scandale sexuel comme le révèle The Daily Telegraph. En effet, selon le journal, les Blues ont licencié leur directeur commercial Damian Willoughby. L'information a été confirmée au quotidien par le club lui-même. Il a été licencié à cause d'une série de « messages inappropriés », envoyés à Catalina Kim, qui collabore avec le club londonien. Elle a déposé plainte, en déclarant qu'elle avait été harcelée sexuellement par lui, avant même sa nomination à Chelsea au début du mois de septembre, et qu'elle s'était sentie menacée au téléphone depuis qu'il y travaille… Bref, depuis le changement de propriétaire Chelsea n'arrête pas de défrayer la chronique.

La Coupe du Monde au Qatar fait encore couler beaucoup d'encre

La Coupe du Monde 2022 n'a pas commencé, mais elle fait déjà beaucoup de bruits. The Guardian a mené sa petite enquête sur le Qatar et sur les conditions de travail des travailleurs qui finissent de construire les stades. Selon le journal, le pays organisateur n'a pas du tout tenu ses engagements auprès de la FIFA. De nouvelles normes devaient être mises en place et respectées par le Qatar, mais d'après The Guardian, il n'en est rien ! Par exemple, les travailleurs sont toujours entassés, à plusieurs dans des petites cabanes qui n'ont souvent pas de fenêtres et sont dans un triste état. Autre problème relevé par The Guardian, ce sont des frais totalement illégaux qu'ont été obligés de payer de nombreux travailleurs… Ils étaient contraints de donner de grosses sommes d'argent à des agents dans leur propre pays, pour garantir leur emploi… De plus, contrairement à ce qu'avait promis le Qatar, les travailleurs ne peuvent toujours pas changer d'emploi s'ils le veulent puisqu'ils seraient toujours bloqués par leurs employeurs qui refusent de les libérer.

L'Italie pointe les problèmes de la Juve

La Juventus fait les gros titres des journaux transalpins, mais pour une fois, en Une du Corriere dello Sport, ce n'est pas Massimiliano Allegri, le coach, qui en prend pour son grade. En effet, deux hommes sont surtout pointés du doigt, les deux joueurs stars recrutés cet été, qui n'ont pas répondu présent. Le journal va même plus loin en parlant d'une « Juve trahie ». « Pogba et Di Maria : leurs déboires sont à l'origine de la crise de la Juventus ». Vous l'aurez compris pour le Corriere les deux coupables sont ces deux joueurs de l'effectif. Le ton est un peu différent en Une de La Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose revient sur le mauvais début de saison de l'Inter et surtout de la Juve. D'ailleurs des propos de célèbres coachs italiens sont rapportés à propos de la Juventus et d'Allegri. Avec l'exemple de Claudio Ranieri qui affirme que « le club doit changer immédiatement si le manager n'a plus l'équipe en main ».