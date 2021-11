Le FC Barcelone pense à résilier le contrat de Samuel Umtiti !

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone ne sait plus quoi faire de Samuel Umtiti (28 ans). Enfin si. Le club catalan veut plus que jamais se débarrasser du champion du monde 2018. Pour rappel, l’aventure d’Umtiti chez les Blaugranas s’est transformée en cauchemar depuis son retour de Russie. À l’époque, le joueur est rentré en Espagne avec un sérieux problème au genou et depuis, il a enchaîné les pépins physiques, avant de perdre sa place de titulaire.

Et depuis la crise financière liée à la pandémie de coronavirus, Umtiti est devenu un élément très encombrant pour un club en grande difficulté financière. En effet, le Français est sous contrat jusqu’en 2023 et le Barça ne veut plus assumer son salaire (environ 9 M€ par an). Souvent annoncé partant, Umtiti s’est toujours accroché aux Culés. Et depuis peu, l’ancien Lyonnais pensait peut-être que les cartes seraient rebattues avec l’arrivée d’un nouveau coach, Xavi.

Umtiti, un casse-tête sans fin pour le Barça

Au final, ce n’est pas le cas. Umtiti continue de recevoir des offres et le Benfica a été récemment cité comme une option sérieuse pour lui. Umtiti est-il enfin prêt à revoir sa position ? Visiblement non. Sport affirme que le Barça étudie désormais la possibilité de rompre le contrat de son défenseur. Une décision qui peut surprendre.

Mais au Barça, le dossier Umtiti serait devenu un casse-tête sans fin. Le Français a toujours repoussé ses courtisans et n’a jamais trouvé d’accord avec son club pour baisser son salaire au moment où le Barça a demandé à ses stars un effort financier face à la crise financière. Face à ce constat, une résiliation de contrat serait jugée comme la meilleure option. Encore faut-il savoir comment les Catalans vont s’y prendre pour régler la note.