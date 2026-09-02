Rennes justifie le choix Boulaye Dia

Le Stade Rennais a officialisé l’arrivée de Boulaye Dia, sa neuvième et dernière recrue du mercato estival. L’attaquant sénégalais de 29 ans arrive en provenance de la Lazio Rome sous la forme d’un prêt payant de 2 millions d’euros, assorti d’une option d’achat fixée à 7 millions d’euros. Après le départ de Breel Embolo, Rennes souhaitait prioritairement renforcer l’axe de son attaque et avait également étudié la piste menant à Odsonne Édouard. Le club breton a finalement choisi l’ancien Rémois, dont la puissance, l’activité au pressing et la polyvalence doivent apporter une solution différente à Franck Haise. « Il a un profil que l’on n’avait pas forcément, complémentaire de celui d’Estéban Lepaul, cela permettra notamment de replacer Eliezer Mayenda sur un côté », a expliqué le directeur sportif Loïc Désiré dans le communiqué du club.

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Boulaye Dia retrouve ainsi la Ligue 1 cinq ans après avoir quitté Reims et après quatre saisons passées en Italie. L’international sénégalais dispose également d’une solide expérience européenne et a notamment disputé la Ligue des champions avec Villarreal. À Rennes, il pourra évoluer seul en pointe, en concurrence avec Estéban Lepaul, mais les deux attaquants pourraient également être associés dans les systèmes alternatifs envisagés par Franck Haise. « Je suis très content de revenir en Ligue 1. Je suis venu pour me mettre au service du collectif », a réagi Dia après sa signature. « J’ai acquis pas mal d’expérience à travers plusieurs grandes compétitions internationales. J’espère que ça profitera au groupe. »