Man City : les premiers mots de Tijjani Reijnders

Officiellement joueur de Manchester City, le milieu néerlandais, Tijjani Reijnders, a parlé au site officiel des Cityzens et est revenu sur son transfert dans le club anglais : «je suis ravi de signer pour Manchester City. J’ai vraiment hâte de commencer, de rencontrer les autres joueurs et de montrer aux fans de Manchester City ce dont je suis capable».

Nouveau directeur sportif du club, Hugo Viana a aussi analysé ce gros coup sur le mercato : «nous sommes très heureux que Tijjani nous ait rejoint et nous sommes ravis qu’il rejoigne l’équipe de Pep. Il arrive ici avec une vaste expérience de haut niveau en Europe, tant au niveau des clubs que sur la scène internationale avec les Pays-Bas. Tijjani apporte une énergie supplémentaire, du calme et de la créativité à notre milieu de terrain et travailler avec Pep et nos entraîneurs ne fera que le voir progresser de plus en plus».