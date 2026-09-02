Manchester United a tenté le coup Rayan Aït-Nouri

Manchester United a tenté de recruter Rayan Aït-Nouri à Manchester City dans les dernières heures du mercato rapporte le Manchester Evening News. Le latéral gauche algérien de 25 ans avait été proposé aux Red Devils par son agent quelques jours auparavant et le club de Michael Carrick a finalement pris contact avec son rival pour connaître les conditions d’un transfert. Mais les deux clubs n’ont pas réussi à s’entendre sur la formule de l’opération. Manchester United souhaitait uniquement un transfert définitif, tandis que City privilégiait un prêt assorti d’une obligation d’achat. Faute d’accord, Aït-Nouri restera donc à l’Etihad Stadium cette saison.

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Arrivé de Wolverhampton l’été dernier pour 36 millions de livres, Aït-Nouri a disputé 31 rencontres avec Manchester City mais n’est pas parvenu à s’installer durablement comme titulaire, notamment en raison de blessures et de sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations. Nico O’Reilly s’est imposé à gauche, tandis que Josko Gvardiol a également été utilisé à ce poste en ce début de saison. Manchester United cherchait de son côté une solution pour concurrencer Luke Shaw après l’échec de la piste Lewis Hall. Les Red Devils se sont également renseignés sur Alejandro Balde, mais le Barça souhaitait un transfert définitif alors que United ne proposait qu’un prêt.