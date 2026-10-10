Real Madrid : Vinicius Junior sort du silence après son carton rouge polémique

Une drôle de soirée pour Vinícius Júnior. Auteur d’un début de saison catastrophique après une Coupe du Monde de qualité sur le plan individuel, l’ailier brésilien n’est pas en forme avec le Real Madrid. Ce samedi, l’attaquant de 26 ans a débuté sur le banc face à Villarreal. Entré en jeu en seconde période, le numéro 7 des Merengues est apparu en jambes et a cru voir la lumière au bout du tunnel en inscrivant le deuxième but de son équipe. Finalement, l’ascenseur émotionnel a été terrible pour Vini.

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Alors que le but a été annulé après visionnage de la VAR pour un tirage des cheveux sur Nathan Saliba, le Brésilien a même été exclu après ce vilain geste. Une situation qui a provoqué l’ire du Real Madrid, plus que jamais en guerre avec l’arbitrage malgré la victoire face à Villarreal (1-0). Dès lors, Vinicius s’expose à une lourde sanction et pourrait même manquer le Clasico dans deux semaines si une lourde sanction lui est attribuée. De son côté, l’ailier a tenu à s’excuser auprès des fans après la rencontre sur Instagram : « la joie continue… Je présente mes excuses à mes coéquipiers et aux supporters. »