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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : la réaction à chaud d’Emerse Faé

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
@Maxppp
Côte d'Ivoire 1-2 Norvège
winamax
1 3.55 N 3.40 2 2.05 bonus 100€

Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Emerse Faé, a livré sa première réaction à beIN Sports, suite à l’élimination de son équipe en 16e de finale de la Coupe du Monde, contre la Norvège. « C’est le foot, quand on a des occasions, on doit savoir les mettre. Malheureusement, on prend ce but à la fin. Les joueurs ont tout donné et se sont battus jusqu’au but. On est tombé sur une équipe valeureuse, qui a bien défendu jusqu’au bout », a-t-il d’abord déclaré.

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« C’est le haut niveau, les petits détails, ça ne se joue à pas grand-chose. C’était la première Coupe du Monde pour tout le monde. Ils ont bien grandi, bien appris, on reviendra », a-t-il poursuivi. Fier de ses hommes, Emerse Faé n’a rien à leur reprocher. « On aura tout donné, tout essayé jusqu’au bout. Ce n’est pas passé aujourd’hui, mais on va continuer ».

Pub. le - MAJ le
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