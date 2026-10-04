Nouveaux témoignages glaçants contre Éric Olhats, l’ancien mentor d’Antoine Griezmann

De nouveaux témoignages accablants concernant Éric Olhats sont dévoilés dans Dans la gueule du loup, livre-enquête de Thomas Rabino et Fabien Touati paru le 30 septembre et consacré à la pédocriminalité dans le football. L’ancien recruteur, connu notamment pour avoir repéré et hébergé Antoine Griezmann lorsqu’il évoluait au centre de formation de la Real Sociedad, a été condamné en novembre 2025 à six ans de prison pour des agressions sexuelles sur des joueurs mineurs commises entre 1997 et 2022. Auprès du Parisien, « Olivier », prénom d’emprunt d’un témoin mineur au moment des faits, affirme notamment avoir été victime de soumission chimique : « Certaines choses sont floues, mais je sais que ça s’est passé. J’ai été drogué plusieurs fois chez lui. » Il raconte également avoir surpris Olhats en train de mélanger un Coca-Cola près d’un récipient contenant une poudre blanche, que le recruteur lui aurait présentée comme favorisant la récupération.

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Olivier affirme également s’être réveillé une nuit alors qu’Olhats pratiquait sur lui un acte sexuel, et évoque des massages remontant très haut sur les cuisses ainsi que des moments où le recruteur l’aurait observé prendre son bain. Un autre témoignage recueilli concerne « Jordan », lui aussi mineur à l’époque, qui raconte avoir subi un trou noir après avoir consommé une boisson et reçu un massage en 2006, avant de ressentir d’importantes douleurs. Sa plainte avait finalement été classée sans suite et Olhats avait nié toute soumission chimique lors de sa garde à vue. Une perquisition avait néanmoins permis de retrouver 443 comprimés de Temesta dans le coffre-fort de l’ancien recruteur.