Le but sensationnel de Luis Suarez avec l’Inter Miami

A 39 ans, Luis Suárez n’en a pas terminé avec le football. L’attaquant uruguayen est toujours un redoutable attaquant et il l’a encore prouvé cette nuit sous les couleurs de l’Inter Miami. Face Real Salt Lake, les coéquipiers de Lionel Messi ont réussi à faire la différence en toute fin de rencontre.

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Après le premier but de Rodrigo De Paul (82e), c’est donc Luis Suárez, une minute seulement plus tard, qui a scellé la victoire de son équipe d’une reprise exceptionnelle. Sa frappe du gauche, en première intention, n’a laissé aucune chance au gardien adverse. Un but à déguster sans modération.