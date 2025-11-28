Menu Rechercher
L’OM met les choses au clair sur Fabrizio Ravanelli

Par Dahbia Hattabi
Il y a une dizaine de jours, La Provence a publié un article où il était question du traitement de Fabrizio Ravanelli, qui a peu à peu disparu des radars à l’OM. Un proche de l’Italien, qui occupe le rôle de conseiller sportif et institutionnel, a vidé son sac sur le sujet. « Il ne comprend pas, il est dégoûté que cela se termine ainsi. Comment peut-on jeter de la sorte un homme de sa classe, qui a conquis le club et le cœur des supporters ? » Ce vendredi, le quotidien régional a accordé un droit de réponse aux Olympiens.

L’occasion de faire quelques mises au point. Ainsi, il est précisé que Ravanelli n’a pas été placé dans une autre tribune lors du match contre l’Atalanta puisqu’il n’était pas présent au stade. De plus, l’OM a démenti les informations selon lesquelles Medhi Benatia, le directeur du football, était réticent concernant l’arrivée de l’Italien et qu’il lui aurait annoncé qu’il ne souhaitait pas sa présence lors des stages à Rome. Pour ce point, c’est Pablo Longoria qui a tranché. Enfin, Marseille a assuré que Ravanelli participe encore à des événements officiels.

