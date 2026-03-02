Menu Rechercher
Ligue 1

Ligue 1+ supprime une vidéo de la nouvelle patronne de l’OM

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Stade Orange Vélodrome @Maxppp
Marseille 3-2 Lyon

Hier soir, Ligue 1+, le diffuseur du championnat de France, a dû se régaler en proposant l’affiche OM-OL à ses abonnés. Un Olympico qui s’est terminé sur la victoire spectaculaire des hommes d’Habib Beye sur le score de 3 buts à 2. Cependant, le diffuseur a dû prendre une mesure drastique durant le match.

En effet, le compte X de Ligue 1+ avait proposé une vidéo dans laquelle on y voyait Medhi Benatia discuter avec Alban Juster, nouveau président par intérim, et celle qui est considérée comme la nouvelle patronne de l’OM, Shéhérazade Semsar de Boisséson. Une vidéo qui a suscité une vague de haine contre cette dernière. La raison ? De nombreux supporters marseillais lui reprochent son supposé parti pris pour Israël, notamment dans le conflit avec la Palestine. Face aux commentaires haineux, Ligue 1+ a donc décidé de supprimer son post durant la rencontre.

