Équipe de France : Eduardo Camavinga lâche ses vérités après son absence à la Coupe du Monde 2026

Demi-finaliste de la Coupe du Monde 2026, la France avait réalisé une compétition solide malgré la déception de ne pas aller au bout. Pour Eduardo Camavinga, la déception était encore plus grande puisque le milieu du Real Madrid avait regardé la compétition de son canapé. Pourtant cadre des Bleus de Didier Deschamps, il avait payé une saison mi-figue mi-raisin avec le Real Madrid et des derniers rassemblements sans saveur.

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Convoqué par le nouveau sélectionneur Zinedine Zidane pour ce rassemblement de septembre-octobre, il a déjà joué une quinzaine de minutes contre la Turquie (0-1) et devrait pouvoir se montrer. Une bonne nouvelle pour lui qui a pris cette convocation comme une belle main tendue. « Bien sûr que ça avait une importance. Après une déception, le plus important, c’est de rebondir. Je l’ai vu comme une victoire et le fait d’être appelé ça montre que je ne suis pas enterré et que j’ai relevé la tête. Il faut lui montrer que je mérite sa confiance », a-t-il confié en conférence de presse avant d’affronter la Belgique (lundi, 20h45).

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Eduardo Camavinga prêt au rebond

S’il ne s’attend pas à jouer comme arrière gauche comme il a pu le faire sous Didier Deschamps et plus dans un rôle de sentinelle ou relayeur, Eduardo Camavinga est conscient de ce qui lui a manqué et lui a coûté cher l’été dernier : « je vais faire bref, c’est la régularité. J’ai été performant dans le passé et je le serai dans le futur. C’est la régularité, la concentration sur le terrain, faire moins d’erreurs. Avec de la régularité, je ferai plus de matchs. » L’ancien du Stade Rennais, qui n’avait pas vraiment connu de vrai coup d’arrêt dans sa carrière, veut s’appuyer dessus pour grandir.

« Je pense que le fait de ne pas participer à la Coupe du Monde c’est quelque chose qui m’a forcément touché. Tout footballeur veut jouer à ce type de compétition. Ce genre de déception, c’est nouveau dans ma carrière et il faut rebondir. Comme je l’ai dit, c’est un sentiment normal, depuis le début de ma carrière tout est arrivé vite. Comme on dit, Rome ne s’est pas construite en un jour et j’ai encore le temps », a-t-il ajouté. Annonçant également qu’il est prêt à faire les efforts pour permettre aux offensifs de mieux briller, Eduardo Camavinga souhaite écrire une nouvelle histoire avec les Bleus. Le message est passé.