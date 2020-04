Arjen Robben pense à faire son grand retour sur les terrains !

Lorsque l'on parle des grands noms du football européen de ces dernières années, le Néerlandais est forcément présent dans la liste, tant il a marqué l'histoire récente du Bayern Munich. Son duo avec Franck Ribéry - la Robbery - et sa capacité à éliminer des joueurs pour repiquer et frapper au but en ont fait un joueur très apprécié par les fans à travers l'Europe. Retraité depuis l'été 2019, l'ailier néerlandais de 36 ans a ainsi mis fin à dix belles années au Bayern Munich. Mais si on se fie à ses propos, un retour sur les prés est clairement envisageable.

Le vainqueur de la Ligue des Champions 2013 a ainsi parfois des envies de retrouver les terrains. Interrogé par le FC Bayern Munich Podcast, il n'a pas dit non à la possibilité de reprendre sa carrière. «Au début, le football ne m'a pas du tout manqué. Mais ensuite il y a eu une phase où ça a chatouillé à nouveau et j'ai eu des pensées telles que: 'Hé, je voudrais peut-être jouer un peu à nouveau.' De temps en temps, j'ai toujours ce sentiment. Avec ce virus, c'est un moment très étrange pour tout le monde et quand le football revient, alors là ! Mais peut-être qu'il reste toujours un peu de football en moi. Je suis juste un athlète. Le futur ? Je n'ai rien de spécifique à l'esprit», a-t-il ainsi affirmé.

Reste donc à savoir si un club sera prêt à lui offrir un dernier contrat. La crise financière liée au coronavirus va faire mal aux porte-feuilles des formations européennes, et Arjen Robben pourrait donc être une solution intéressante à prix zéro. D'autant plus que, si on se fie à ses publications sur les réseaux sociaux, l'ancien international néerlandais est en forme et continue de s'entretenir en participant à différentes compétitions sportives. La question du salaire se posera sûrement, mais la bonne affaire du prochain mercato est peut-être là, sous nos yeux...