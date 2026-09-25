Équipe de France : Zinédine Zidane met fin à une incroyable série pour ses débuts

Des débuts attendus et des débuts victorieux pour Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France contre la Turquie, ce vendredi soir, en Ligue des Nations. Au Kocaeli Stadyumu d’Izmit, les Bleus de ZZ ont été bousculés par la formation coachée par Vincenzo Montella, mais ont finalement réussi à s’imposer (0-1), grâce à un but de Kylian Mbappé (54e), sorti sur blessure. Avec cette victoire, Zinédine Zidane lance de la plus belle des manières son mandat à la tête des Bleus et met par ailleurs fin à une malédiction de plus de 30 ans.

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En remportant ce tout premier match en tant que sélectionneur, l’ancien entraîneur du Real Madrid devient le tout premier entraîneur à gagner pour ses débuts sur le banc des Bleus… depuis 1994 et Aimé Jacquet ! Nommé sélectionneur de l’équipe de France à titre "provisoire" après l’échec de la qualification pour le Mondial 94, Jacquet avait gagné pour ses débuts contre l’Italie (1-0), en amical, le 16 février 1994. Depuis, aucun des cinq sélectionneurs suivants (Roger Lemerre, Jacques Santini, Raymond Domenech, Laurent Blanc et Didier Deschamps) n’avait réussi à remporter leur premier match… Jusqu’à ce vendredi soir.