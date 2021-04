Liga : Valence et Alavés se quittent dos à dos

Match de mal classés ce samedi après-midi à l’occasion de la 32ème journée de Liga. Valence, 14ème avant le coup d’envoi, accueillait Alavés, 17ème et premier non relégable, à Mestalla. Les deux équipes n’ont pas encore validé leur maintien et devaient s’imposer pour s’éloigner de la zone rouge. Alors qu’Alavés restait deux victoires consécutives en championnat, le club Che restait sur quatre matchs sans succès.

En première période, aucun but n’était inscrit, ni même aucun tir cadré à se mettre sous la dent. En seconde période, Alavés réussissait finalement a trouver la faille par l'intermédiaire de John Guidetti (84e). En fin de match Javi López écopait un carton rouge (87e) et laissait les Basques à 10 contre 11 face à Valence qui égalisait deux minutes après grâce à l'inévitable José Gaya (89e). 1-1 score final. Coup dur pour Alavés qui s'est saboté dans les derniers instants de la rencontre et qui loupe l'occasion d'enchaîner avec une troisième victoire consécutive. Au classement, rien ne bouge pour Valence alors que Alavés gagne une place et monte à la 16ème position.

Le classement de la Liga