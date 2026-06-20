CdM 2026, Espagne : Lamine Yamal s’est moqué de Borja Iglesias

Alors que Borja Iglesias a vécu une drôle de mésaventure en étant recalé du centre d’entraînement de l’Espagne, la sécurité ne l’ayant pas reconnu, l’attaquant du Celta de Vigo est revenu sur cet épisode loufoque et qui n’a pas manqué de faire parler. «C’était marrant, non ? Ce sont des situations qui arrivent, ça m’arrive aussi en Espagne donc forcément que ça va aussi arriver ici. Je l’ai pris tranquillement, j’ai attendu qu’ils viennent me chercher. Je n’avais pas mon accréditation», a tout d’abord raconté le buteur.

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Une séquence qui a toutefois fait rire ses coéquipiers, à commencer par Lamine Yamal. «Je l’ai raconté à quelques coéquipiers qui m’ont dit que ça leur était arrivé aussi. Ils m’ont dit ‘tranquille moi aussi ça m’est arrivé’. C’est surtout une bonne anecdote qu’autre chose. Ils ne m’ont pas vraiment vanné, si ce n’est Lamine (Yamal) qui s’est un peu moqué de moi. Il m’a dit qu’il n’avait pas aimé qu’ils ne me laissent pas entrer». Après cette histoire inédite, la Roja, tenue en échec face au Cap-Vert pour son entrée en lice, devra malgré tout réagir face à l’Arabie saoudite.