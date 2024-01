Liga : l’Atlético de Madrid dompte Valence

Dans le cadre de la 22e journée de Liga, l’Atlético de Madrid s’est offert le scalp (2-0) de Valence. 5es au coup d’envoi, les Colchoneros ont d’abord pris l’avantage par l’intermédiaire de Samuel Lino dans le temps additionnel de la première période (1-0, 45+5e). Dominateurs, les hommes de Diego Simeone faisaient logiquement le break au retour des vestiaires.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Atlético 44 21 19 14 2 5 42 23 8 Valence 32 22 1 9 5 8 27 26

Profitant d’un centre fort de Molina, Depay poussait le cuir au fond des filets pour mettre les siens à l’abri (2-0, 57e). Sans trembler et tout proche d’obtenir un penalty, finalement annulé par la VAR (72e), l’Atlético de Madrid s’imposait sans aucune contestation possible. Un résultat positif permettant au club madrilène de doubler le Barça et de grimper sur la troisième marche du podium. De son côté, Valence reste 8e.