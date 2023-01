Serie A : le Torino revient de loin face à Empoli

Ce samedi, la Serie A se poursuivait pour le compte de la 20e journée. On avait le droit à un duel de haut de tableau fort intéressant entre Empoli (9e) et le Torino (8e), deux équipes devançant la Juventus au classement et qui se montrent intéressantes cette saison. Le spectacle a été au rendez-vous puisque Stefano Luperto a donné l’avantage à Empoli sur un bon service de Razvan Marin (37e).

Mené, le Torino poussait pour revenir mais Razvan Marin troquait son costume de passeur pour celui du buteur puisqu’il était bien trouvé par Francesco Caputo (69e). Dos au mur, les Granata ont poussé et réduit l’écart via Samuele Ricci (82e) puis Antonio Sanabria a arraché l’égalisation (85e). Les deux équipes se quittent dos à dos sur ce score de 2-2.

