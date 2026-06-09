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Real Madrid : José Mourinho va être présenté mercredi

Par Dahbia Hattabi
José Mourinho @Maxppp

Dimanche soir, Florentino Pérez a été réélu à la présidence du Real Madrid. Le boss de la Casa Blanca a immédiatement annoncé que José Mourinho rejoindra Madrid afin de diriger l’équipe fanion en lieu et place d’Alvaro Arbeloa.

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Dans la nuit, El Chiringuito a révélé que le Special One va être présenté demain à la presse espagnole, qui aura sans doute de nombreuses questions à lui poser. La célèbre émission a ajouté que Mourinho a hâte de commencer et qu’il a déjà discuté avec plusieurs joueurs merengues.

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