Mercato : Gerard Piqué veut offrir un joueur de Manchester United au FC Andorre

La suite après cette publicité

En plus d’être un joueur de renom, Gerard Piqué est aussi un chef d’entreprise très ambitieux. Via sa société Kosmos, le défenseur du FC Barcelone gère déjà l’organisation de la Coupe Davis. Et depuis 2018, c’est lui aussi qui a pris en main les rênes du FC Andorre, qui était à l’époque une petite équipe de cinquième division espagnole.

En quatre ans, Piqué a su faire grandir son club. Depuis cette saison, le FC Andorre évolue en deuxième division et est entraîné par Eder Sarabia, l’ancien adjoint de Quique Setién lorsque ce dernier entraînait le FC Barcelone. Douzième du classement après deux journées (1 victoire, 1 défaite), la formation de la Principauté a désormais l’ambition de monter en Liga.

Piqué a de l’ambition

Pour se faire, Piqué compte donner tous les moyens à son équipe. Et selon L’Équipe, ce dernier serait prêt à aller piocher à Manchester United ! Le quotidien révèle que le FC Andorre aimerait se faire prêter le prometteur Hannibal Mejbri. Âgé de 19 ans, l’ancien Monégasque évolue chez les Red Devils depuis 2019, mais il ne s’est toujours pas imposé en équipe première (3 apparitions en Premier League depuis la saison 2020/2021).

Pour l’aider à progresser, MU veut donc le prêter. Plusieurs clubs anglais tels que Birmingham et West Bromwich Albion se sont positionnés. Mais selon le journal, c’est bien le FC Andorre qui se montrerait le plus insistant pour l’international tunisien (15 sélections). À tel point que le club espagnol proposerait un prêt assorti d’une option d’achat de 25 M€ qui deviendrait automatique en cas de montée en Liga ! Affaire à suivre.