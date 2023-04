Man United : coup dur pour le Qatar

Mauvaise nouvelle pour le Qatar. Selon les informations du Daily Mail, Sir Jim Ratcliffe, le propriétaire de l’OGC Nice et PDG d’Ineos, a transmis ce vendredi (les candidats avaient jusqu’à 23h pour le faire) une offre de rachat qui valoriserait Manchester United à 5 milliards de livres sterling (soit environ 5,65 Mds €). Le quotidien anglais précise que cette proposition permettrait à l’homme d’affaires britannique d’acquérir 69% des parts des Red Devils. Un tel scénario laisserait alors 31% à Joel et Avram Glazer, actuels propriétaires des pensionnaires d’Old Trafford et poussés vers la sortie par les fans du club mancunien.

La suite après cette publicité

L’offre de Ratcliffe serait ainsi supérieure à celle du cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, président de la Qatar Islamic Bank (QIB). D’après Sky Sports, le Qatar aurait proposé 5,7 milliards d’euros, mais pour racheter l’intégralité des parts de MU. À noter que les Qataris seraient prêts à ajouter 700 millions d’euros pour rembourser les dettes du cador anglais. Avantage, donc, pour le moment, à Ineos face au cheikh.

À lire

Man United : le terrible aveu de Mason Greenwood