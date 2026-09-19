Rennes : les mots forts d’Arnaud Pouille sur la première liste de Zidane

La première liste de Zinédine Zidane en équipe de France a particulièrement mis en lumière le travail de formation du Stade Rennais. Plusieurs joueurs passés par le club breton, dont Adrien Truffert, Jérémy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha, Eduardo Camavinga, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, figurent parmi les 23 appelés, tandis qu’Estéban Lepaul va également découvrir les Bleus. Une réussite qui a suscité la fierté du président rennais Arnaud Pouille, dans une année où le club célèbre les 50 ans de son centre de formation. « D’abord une grande fierté ! Mais je crois que le sentiment qui prédomine plutôt est la reconnaissance », a-t-il confié à RMC Sport. « Il y a plus d’un nom sur trois sélectionnés en équipe de France qui a été Rennais ou qui y joue actuellement. C’est vraiment un moment très particulier. »

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Parmi ces histoires, celle de Jérémy Jacquet a particulièrement marqué le dirigeant breton. Parti du Stade Rennais pour Liverpool cet été, le défenseur de 21 ans a rapidement franchi un cap et a obtenu sa première convocation avec les A. « Pour Jérémy Jacquet, je lui avais dit qu’il terminerait en équipe de France. On le savait. Il le savait mais son explosion de ces derniers mois est quand même spectaculaire », a raconté Pouille. Le président rennais a également souligné le cas d’Esteban Lepaul, 26 ans, dont le parcours a été plus tardif : « c’est de la résistance à toute épreuve en fait. Il travaille de manière acharnée au quotidien et là tout de suite après sa sélection, il était déjà dans une envie de continuer à avancer. »