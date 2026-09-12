PSG : Luis Enrique vole au secours d’Illia Zabarnyi

Illya Zabarnyi vit une aventure parisienne bien éloignée des attentes suscitées par son transfert jusqu’ici. Recruté à l’été 2025 pour plus de 63 millions d’euros en provenance de Bournemouth pour incarner l’avenir de la charnière centrale et assurer une transition en douceur avec Marquinhos, le défenseur ukrainien peine à s’imposer dans la rotation. L’apprentissage du contexte francilien et des exigences tactiques de la Ligue 1 s’avère plus rude que prévu. Initialement pressenti pour emmagasiner du temps de jeu et bousculer la hiérarchie établie, le joueur se retrouve cantonné à un rôle exclusif de remplaçant.

La suite après cette publicité

Ses apparitions deviennent de plus en plus occasionnelles, ce qui l’empêche aussi sûrement de trouver son rythme de croisière et d’installer la complicité nécessaire avec ses coéquipiers dans l’axe de la défense. Pire encore, ses quelques apparitions sont souvent escortées par des critiques et des bourdes qui ne plaident pas en sa faveur. Encore ce mercredi pour la première journée de Ligue des Champions face au modeste Slovan Bratislava, Zabarnyi est apparu en difficulté. Sur le seul but concédé par les Parisiens, le défenseur de 24 ans s’est fait éliminer facilement et a été coupable.

Luis Enrique prend la défense d’Illya Zabarnyi

Ce qui lui a valu un flot de critiques sur les réseaux sociaux, et l’ancien de Bournemouth est apparu comme la seule tâche de la belle soirée parisienne. Ce samedi, à la veille du déplacement sur la pelouse de Brest en Ligue 1, Luis Enrique est directement monté au créneau pour prendre sa défense en conférence de presse : «c’est normal. Si vous vous souvenez, c’est normal. Il y a toujours de la critique au PSG. Si vous gagnez 6-1, il y a quand même des critiques. C’est très positif qu’il y ait du bruit, ça veut dire qu’on est dans un grand club.»

La suite après cette publicité

Le technicien espagnol a ensuite balayé le scepticisme global sur le niveau de Zabarnyi. Sûr de son fait, l’ancien coach du Barça a tenu à rappeler les précédentes vagues de contestation essuyées par d’autres cadres du vestiaire : «je me souviens des critiques contre Barcola, Dembélé, Doué ou Luis Enrique. C’est normal. Je pense que c’est juste que c’est comme ça. On doit valoriser le fait d’être l’un des meilleurs clubs au monde. Je suis très content avec mon effectif.» Nul doute que le coach ibérique voudrait désormais pouvoir s’appuyer sur des matches concrets pour continuer de défendre son joueur.