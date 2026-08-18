Menu Rechercher
Commenter 53
Bundesliga

Une légende voit Kane comme le grand favori au Ballon d’Or 2026

Par Allan Brevi
1 min.
Harry Kane @Maxppp

La légende allemande Lothar Matthäus a pris position dans la course au Ballon d’Or 2026 et place Harry Kane au sommet de sa hiérarchie. Pour l’ancien international allemand, l’attaquant du Bayern Munich doit être jugé sur l’ensemble de son année, et non uniquement sur ses performances à la Coupe du Monde. Une approche qui le pousse notamment à écarter Lamine Yamal, malgré le titre mondial remporté avec l’Espagne.

La suite après cette publicité

Kane a remporté deux trophées nationaux avec le Bayern et s’est montré particulièrement régulier tout au long de la saison. Matthäus reconnaît que son absence de titre en Ligue des Champions et à la Coupe du Monde constitue son principal point faible, mais estime que cela ne suffit pas à remettre en cause son dossier. « Pour moi, Kane est le joueur qui mérite le plus le Ballon d’Or », a tranché l’Allemand de 65 ans, qui place également l’Anglais devant Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Lionel Messi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (53)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Bayern Munich
Harry Kane
Lothar Matthäus

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Harry Kane Harry Kane
Lothar Matthäus Lothar Matthäus
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier