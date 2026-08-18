Une légende voit Kane comme le grand favori au Ballon d’Or 2026

La légende allemande Lothar Matthäus a pris position dans la course au Ballon d’Or 2026 et place Harry Kane au sommet de sa hiérarchie. Pour l’ancien international allemand, l’attaquant du Bayern Munich doit être jugé sur l’ensemble de son année, et non uniquement sur ses performances à la Coupe du Monde. Une approche qui le pousse notamment à écarter Lamine Yamal, malgré le titre mondial remporté avec l’Espagne.

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Kane a remporté deux trophées nationaux avec le Bayern et s’est montré particulièrement régulier tout au long de la saison. Matthäus reconnaît que son absence de titre en Ligue des Champions et à la Coupe du Monde constitue son principal point faible, mais estime que cela ne suffit pas à remettre en cause son dossier. « Pour moi, Kane est le joueur qui mérite le plus le Ballon d’Or », a tranché l’Allemand de 65 ans, qui place également l’Anglais devant Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Lionel Messi.