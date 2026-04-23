Arbeloa : « je m’en fiche que Mbappé aime un post sur Mourinho»

Depuis quelques jours, le dossier du futur entraîneur du Real Madrid enflamme la presse espagnole. Kylian Mbappé a rajouté de l’huile sur le feu en likant un post sur un possible retour de José Mourinho au sein de la Casa Blanca. Interrogé sur ce geste fort et sur le possible come-back du Special One à Madrid, Alvaro Arbeloa a été très cash.

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« Je me fiche qu’il aime un post sur Mourinho, un sur Julia Roberts ou un post qui concerne n’importe qui d’autre.» Puis, le coach espagnol a été questionné sur son avenir à la tête des Merengues une fois la saison terminée. « Ma responsabilité est de gagner chaque match, c’est comme ça que je le vois et c’est ce que j’exige des joueurs. Nous devons être professionnels et respecter l’écusson.» Il ne faudra pas compter sur lui pour en dire plus sur le sujet.