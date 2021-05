Barça : Ronald Koeman rassure sur son état de santé

Ces derniers jours, plusieurs médias annonçaient que Ronald Koeman (58 ans) avait été hospitalisé en raison d'un certain état d'anxiété. Des informations en partie confirmées par le président du FC Barcelone Joan Laporta qui n’avait pas donné de justification sur cette hospitalisation.

Ces déclarations n’avaient pas plu du tout à l’entourage du joueur. Son agent Rob Jansen avait clarifié la situation. « Ronald a seulement fait mesurer sa tension artérielle. Il a eu un cathétérisme cardiaque, donc on l'examine de temps en temps. C'est tout. » Le technicien néerlandais a, lui aussi, réagi sur ses réseaux sociaux et a tenu à rassurer tout le monde. « Ne croyez pas ce que vous entendez, je suis en bonne santé et c'est ce qui compte dans la vie », peut-on lire sur son compte Twitter.

Don’t believe anything you hear. I am healthy, that’s all that matters in life! 🙏👍 pic.twitter.com/yTlPxL0sKn