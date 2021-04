Manchester City : Pep Guardiola a recadré ses dirigeants

La suite après cette publicité

« Le sport n'en est pas un quand la relation entre l'effort et la récompense n'existe plus. Ce n'est pas un sport si le succès est garanti ou si perdre n'a pas d'importance. J'ai dit à plusieurs reprises que je voulais une Premier League réussie, pas seulement avec une équipe au sommet. Je ne sais pas si la position (de la Super League) changera et si quatre ou cinq équipes pourront monter. C'est un problème mondial et il faut clarifier pourquoi ces équipes sont présentes et d'autres ne le sont pas, comme l'Ajax qui a quatre ou cinq Ligues des Champions. » En début de semaine dernière, Pep Guardiola cartonnait le projet de Super League.

Depuis, il s'en est encore pris publiquement à ce projet de ligue fermée élitiste, n'hésitant également pas à tacler l'UEFA au passage. Ce qu'on apprend dans le Manchester Evening News ce dimanche, c'est que Pep Guardiola avait déjà parlé de ce sujet, en interne, avant que les douze clubs fondateurs ne rendent l'annonce officielle dans la soirée de dimanche.

Guardiola a convaincu ses dirigeants

Ainsi, il avait déjà discuté avec ses supérieurs pour leur exprimer son rejet du projet. Proche de Ferran Soriano et de Txiki Begiristain, les deux hommes forts du secteur sportif à Manchester City, il les avait convaincu de se retirer du projet avant même que les premières rumeurs concernant le retrait des clubs anglais commencent à fleurir dans les médias locaux.

« Ce sont des amis, avant que j'en parle publiquement, je l'avais déjà fait avec eux, ils étaient d'accord et c'est pour ça que j'en ai parlé devant les médias. Nous avons toujours travaillé ensemble sur les choix à faire depuis que je suis au club », a même confirmé le tacticien catalan. Voilà un bel exemple de direction à l'écoute de son entraîneur, et vice-versa !