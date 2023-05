OL-Monaco : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Dernière ligne droite en Ligue 1. En ouverture de la 36e journée, l’Olympique Lyonnais accueille l’AS Monaco (coup d’envoi 21h, un match à suivre en direct sur FM). Battu à Clermont le week-end dernier, Lyon (7e avec 56 points) a peut-être dit définitivement adieu à l’Europe malgré une belle seconde partie de saison. De son côté, Monaco, sur courant alternatif, est solidement installé à la quatrième place avec 65 points, cinq de plus que Lille.

Privé de Lovren (blessé), Laurent Blanc repasse sur une défense à quatre pour la réception de l’ASM avec Kumbedi à droite, Tagliafico à gauche et une charnière Diomandé-Lukeba. Caqueret et Tolisso vont évoluer dans l’entrejeu alors que devant Lacazette est soutenu par Barcola, Cherki et Jeffinho, aligné à gauche. Côté Philippe Clement, Boadu et Sarr manquent à l’appel et l’entraîneur belge reconduit une équipe assez similaire à celle qui a fait nul contre Lille (0-0) le week-end dernier. Matsima est reconduit en défense centrale alors que Jakobs et Matazo enchaînent au milieu. Devant, Akliouche va évoluer en soutien de Ben Yedder. Embolo et Maripan débutent sur le banc.

Les compositions officielles :

OL : Lopes – Kumbedi, Diomandé, Lukeba, Tagliafico – Caqueret, Tolisso – Barcola, Cherki, Jeffinho – Lacazette.

Monaco : Nubel – Vanderson, Disasi, Matsima, Caio Henrique – Golovin, Fofana, Matazo, Jakobs – Ben Yedder, Akliouche.