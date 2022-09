PSG : Neymar déjà séduit par la méthode Galtier

Leader de Ligue 1 et vainqueur à l'occasion de sa première sortie en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain version Christophe Galtier réalise un début de saison plus que convaincant. Homme fort de ce collectif séduisant ? Neymar, déjà auteur de 9 buts et 7 passes décisives en 8 rencontres toutes compétitions confondues.

Interrogé, dans un entretien accordé à DAZN, au sujet du technicien de 56 ans, l'attaquant brésilien de 30 ans n'a d'ailleurs pas caché tout le bien qu'il pensait du nouvel entraineur des Rouge-et-Bleu : «il n'a pas changé mon rôle. C'est le même qu'avant, avec tous les coaches que j'ai pu avoir. C'est un entraîneur que nous apprenons tous peu à peu à connaître. Il nous a déjà tellement montré comment il aime travailler, ce qu'il aime faire pour l'équipe, ça se passe vraiment bien».