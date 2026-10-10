Liga : le Real Madrid s’impose contre Villarreal grâce à Yan Diomandé, mais perd Vinicius Jr

Le Real Madrid a longtemps buté sur une équipe de Villarreal bien organisée au Santiago Bernabéu, lors de la 8e journée de Liga. De retour de la trêve internationale avec Güler, Bellingham, Diomandé, Tchouaméni et Mbappé, les Merengues ont manqué de précision dans le dernier geste. Mbappé a notamment trouvé le poteau dès la 7e minute, avant de buter sur Gulacsi quelques instants plus tard (25e). En face, le Sous-marin jaune a accéléré en fin de première période et s’est également procuré des occasions, notamment par Moleiro et Gueye.

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Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score nul et vierge, sous les sifflets du public madrilène. Mais au retour des vestiaires, José Mourinho a remanié son dispositif, avec notamment l’entrée en jeu de Vinicius Jr. à la place de Trent. Les occasions se sont ensuite multipliées, jusqu’à l’ouverture du score de Diomandé. Servi par Federico Valverde, l’attaquant ivoirien a ajusté Gulacsi d’une frappe croisée du droit pour inscrire son premier but sous les couleurs de la Casa Blanca.

Vinicius Jr voit son but être annulé… avant d’être expulsé

Mais le scénario a rapidement basculé après une action qui va longtemps agiter les réseaux sociaux. À la 71e minute, Vinicius Jr. a cru doubler la mise, avant que son but ne soit annulé après intervention de l’assistance vidéo. Si les Madrilènes pensaient à une faute ou un hors-jeu, le Brésilien a finalement été sanctionné pour avoir tiré les cheveux de Saliba au début de l’action. L’arbitre l’a alors expulsé, laissant le Real Madrid à dix contre onze pour la fin de la rencontre. José Mourinho avait déjà été averti pour contestation quelques minutes auparavant.

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La fin de match a alors été complètement relancée et Villarreal a clairement pris le contrôle du jeu, en étant en supériorité numérique pour le dernier quart d’heure. Carlos Romero a d’ailleurs obligé Courtois à sortir le grand jeu (76e), à l’instar de Mikautadze (88e). Mais malgré ce scénario catastrophe, le Real Madrid a tenu bon et retrouve la victoire, en revenant à un point de l’Atlético de Madrid et avant d’affronter l’AS Roma, en Ligue des Champions. De son côté, Villarreal reste au 11e rang.