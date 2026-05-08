OL : saison terminée pour Tanner Tessmann

Ce vendredi, à deux jours d’un déplacement à Toulouse, Paulo Fonseca (53 ans) s’est présenté en conférence de presse. Comme à l’accoutumée, le Portugais a démarré par un état des lieux des troupes.

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« Nous avons seulement Orel (Mangala) qui a fait l’échauffement avec nous et je pense que demain il fera la séance complète. Tanner (Tessmann) a une gêne musculaire, il ne jouera pas jusqu’à la fin de la saison. Tous les autres sont prêts. J’ai attendu longtemps ce moment d’avoir plus d’options. Nous arrivons à la fin et finalement, pour les derniers matches, nous avons cette possibilité. » L’Américain de 24 ans manquera donc le match contre Toulouse et le dernier à la maison contre Lens.