Barça : Mateu Alemany évoque le cas d'Ousmane Dembélé

En amont de la défaite du FC Barcelone face à Cadix lundi soir (0-1), le directeur du football du Barça Mateu Alemany a évoqué l’avenir de l’ailier droit barcelonais Ousmane Dembélé. Le dirigeant catalan a expliqué que les négociations étaient en cours et que le club et le joueur voulaient continuer ensemble. Le contrat du Français de 24 ans en Catalogne expire le 30 juin prochain.

« Les négociations sont ouvertes. Nous parlons et le plus important est que le club veuille qu'ils continuent et que les joueurs veuillent continuer. Nous sommes dans un processus de négociation et j'insiste sur le fait que lorsque nous devons annoncer quelque chose, nous le ferons. Nous travaillons », a déclaré Alemany selon des propos rapportés par Sport. Le dirigeant barcelonais a également évoqué l’avenir de Ronald Araujo, avec qui le club négocie également une prolongation. Il a indiqué en revanche que les pourparlers étaient plus compliqués avec Sergi Roberto et Gavi.