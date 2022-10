L'OL aurait déjà licencié Peter Bosz !

La suite après cette publicité

« La vérité est que notre niveau potentiel d’équipe est très élevé, l’intensité du match est supérieure au PSG. Peter Bosz et son staff font du bon travail, laissez nous travailler sereinement on fera les comptes le moment venu :je ne suis pas inquiet j’assume ». Jean-Michel Aulas a beau conforter, à plusieurs reprises même, Peter Bosz cette saison, l'aventure du coach néerlandais à Lyon semble bel et bien finie.

Effectivement, RMC Sport indique ce dimanche que l'entraîneur de l'OL a été démis de ses fonctions. Une réunion a eu lieu samedi en présence des têtes pensantes du club rhodanien, au lendemain du match nul face à Toulouse (1-1) et il a été décidé de licencier l'ancien coach de l'Ajax. Cette nouvelle contre-performance à domicile face à un promu semble avoir eu raison de lui.

Un tandem pour assurer l'intérim

Comme révélé en exclusivité dans nos colonnes, le tandem Gueïda Fofana et Claudio Caçapa devrait assurer l'intérim jusqu'à la fin de saison. Les noms de Laurent Blanc et de Rémi Garde circulent aussi, toujours selon nos informations, comme celui d'un troisième tacticien dont le nom n'a pas filtré.

Quel que soit l'heureux élu, une chose est sûre, il va avoir du pain sur la planche. L'OL pointe à la septième place au classement, surtout grâce à quelques bons résultats en début de saison, et est sur une dynamique catastrophique de cinq rencontres de rang sans connaître la victoire (dont 4 défaites). Il devra aussi réussir à se mettre le vestiaire dans la poche, ce que Bosz n'a pas réussi à faire, à l'image des mots forts d'Alexandre Lacazette. L'officialisation du départ de Bosz ne devrait donc pas tarder...