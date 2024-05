Real Madrid : Carlo Ancelotti donne ses favoris pour le Ballon d’Or

Il n’y a plus qu’un obstacle à franchir pour le Real Madrid. Samedi soir, le champion d’Espagne en titre affrontera le Borussia Dortmund en finale de la Ligue des Champions. Club le plus titré d’Europe sur la scène européenne, la formation madrilène tentera à Wembley d’aller chercher la 15e Coupe aux grandes oreilles de son histoire. Ce choc au sommet offrira sans aucun doute la possibilité à certains joueurs de marquer des points dans la course au Ballon d’Or, à savoir Jude Bellingham et Vinicius Jr, tous deux auteurs d’une grosse saison avec la Maison Blanche. Unanime à leurs sujets, Carlo Ancelotti estime que le Ballon d’Or se jouera entre ses deux protégés.

«C’est une lutte entre Vinicius et Bellingham. Voyons ce qui se passera en finale (de la Ligue des champions), à l’Euro et en Copa América… Bellingham ? Il est très mature, très sérieux, il n’a pas l’air d’avoir 20 ans. Il ne ressemble pas à un enfant comme Arda Güler. Jude est plus un frère qu’un fils. Beaucoup de sérieux, beaucoup de professionnalisme, petit ego. Vinicius? C’est une personne très concentrée. Il a beaucoup souffert d’insultes, mais il a toujours été très concentré. Nous avons beaucoup travaillé avec lui sur le terrain. Il s’est beaucoup amélioré dans le démarquage et s’est adapté au jeu à l’intérieur. Nous allons nous adapter aux joueurs que nous allons avoir, ce n’est pas négociable», a déclaré le technicien italien qui n’a aucun moment fait référence à Kylian Mbappé, sur les antennes d’El Chiringuito.