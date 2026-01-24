Ligue 1 : Rennes s’incline à domicile contre Lorient et loupe le coche dans la course au podium

Dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1, Rennes recevait le FC Lorient. Il y a quatre mois, les Merlus s’étaient largement imposés face à des Rennais à la dérive (4-0). Dans une dynamique bien différente depuis, les Rouge et Noir avaient besoin de l’emporter pour se hisser provisoirement dans le top 4 de l’élite. Pour ce faire, Habib Beye a décidé d’aligner son équipe-type avec l’attaque Lepaul-Embolo. En face, Olivier Pantaloni a dû composer avec plusieurs blessés pour aligner un onze compétitif. Pourtant, malgré une entame agressive des Rennais, c’est Lorient qui a piqué d’entrée. Après une belle interception de Talbi, Makengo a accéléré avant de profiter du mauvais placement de Brice Samba pour le surprendre d’une frappe du gauche (0-1, 3e).

Surpris d’entrée, les Rennais ont essayé de se remettre les idées en place. En s’appuyant sur un pressing haut, les hommes d’Habib Beye ont donc accéléré pour vite revenir dans la partie. Pourtant, les pensionnaires du Roazhon Park ont fait face à une équipe lorientaise solide et sûre de ses forces. Très cohérente défensivement, l’équipe morbihannaise a été sauvée par son poteau (17e) avant que la VAR ne prive Breel Embolo de l’égalisation pour une position de hors-jeu logique (29e). Ainsi, le FC Lorient retournait aux vestiaires devant au tableau d’affichage grâce à une belle solidarité et une efficacité maximale.

Lorient a puni Rennes en contre

Au retour des vestiaires, Rennes a continué d’accélérer pour vite égaliser et éviter le piège lorientais. Pourtant, à l’instar de la grosse occasion pour Djaoui Cissé (47e) et du but refusé à son adversaire pour un hors-jeu (49e), le même schéma semblait se dessiner pour le SRFC. Les entrées de Tamari, Blas et Meïté à l’heure de jeu n’ont également pas changé grand-chose. Toujours aussi offensif et d’autant plus avec l’entrée de la recrue Szymanski, Rennes s’est livré en contre. Et sur l’un d’entre eux, Lorient a puni son hôte du jour avec une offensive rondement menée. Trouvé dans la profondeur par l’excellent Cadiou, dans tous les bons coups de Lorient ce samedi, Arthur Avom a envoyé un centre contré vers Pagis qui ne s’est pas fait prier pour tromper le poreux Samba (0-2, 77e).

Classement live Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 45 19 +26 14 3 2 41 15 2 Lens 43 18 +19 14 1 3 32 13 3 Marseille 35 18 +22 11 2 5 41 19 4 Lyon 33 18 +9 10 3 5 27 18 5 Lille 32 18 +8 10 2 6 33 25 6 Rennes 31 19 +3 8 7 4 30 27 7 Strasbourg 27 18 +6 8 3 7 28 22 8 Toulouse 26 18 +6 7 5 6 29 23 9 Lorient 25 19 -5 6 7 6 25 30 Voir le classement complet

Malgré un ultime baroud d’honneur dans le dernier quart d’heure de la rencontre, Rennes n’a pas trouvé la faille ce samedi et n’a pas su inscrire le moindre but malgré plus de 20 tirs et une nette domination sur la rencontre. Ainsi, Lorient, imperméable et très inspiré en contre, s’offre une sixième victoire de rang face à Rennes en Ligue 1. Une série impressionnante et qui permet à la bête noire du SRFC de se donner de l’air dans la course au maintien en grimpant à la 9e place et en prenant onze points d’avance sur Nantes, barragiste. De son côté, Rennes loupe une belle opportunité de revenir à un point de l’OM, troisième, et de mettre la pression sur l’OL et le LOSC par la même occasion.