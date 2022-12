Arsenal donne des nouvelles de Gabriel Jesus

Blessé au genou droit contre le Cameroun vendredi, Gabriel Jesus a dû déclarer forfait pour le reste de la Coupe du Monde. L'attaquant brésilien laisse ses partenaires filer vers les quarts de finale, pendant qu'il passe par la case opération. Arsenal vient d'ailleurs de communiquer à son sujet.

La suite après cette publicité

«Gabriel Jesus a subi avec succès une opération au genou droit après s'être blessé lors du match de phase de groupes de la Coupe du monde entre le Brésil et le Cameroun, vendredi», indique le communiqué des Gunners. Aucune durée d'indisponibilité n'est précisée mais les médias anglais évoquent une longue absence de trois mois.

🗞 Gabriel Jesus has successfully undergone surgery to his right knee 👇