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La Gantoise : ça bouge autour d’Ibrahima Cissé

Par La Rédaction FM
1 min.
Le ballon de la Ligue 1 @Maxppp

Ibrahima Cissé (18 ans) suscite la convoitise. Le milieu de terrain sénégalais évolue du côté de La Gantoise et l’Olympique Lyonnais a pris des informations à son sujet. L’OL est convaincu par les qualités du joueur. Néanmoins, le dossier n’est pas évident. Car Bournemouth et le Paris FC sont aussi sur le coup, ainsi que de nombreux clubs étrangers.

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La Gantoise réclame 15 millions d’euros pour le céder, une somme qui refroidit beaucoup d’équipes. L’Olympique Lyonnais avait déjà recruté chez les Buffalos à l’hiver 2024 avec l’arrivée de Malick Fofana pour un peu moins de 20 millions d’euros. Un tarif qui apparaît aujourd’hui rédhibitoire.

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