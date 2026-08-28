Aston Villa casse sa tirelire et recrute Nicolas Jackson !

Voilà un transfert plus qu’intéressant. De retour à Stamford Bridge après une expérience mitigée en prêt du côté du Bayern Munich, Nicolas Jackson (25 ans) quitte définitivement les rangs de Chelsea lors de ce mercato estival. Ce vendredi, Aston Villa a officialisé la signature de l’international sénégalais pour une transaction colossale estimée à 75 millions d’euros, bonus compris. L’attaquant s’est engagé sur le long terme avec le club de Birmingham en paraphe un contrat valide jusqu’en juin 2031. « Aston Villa a le plaisir d’annoncer la signature de Nicolas Jackson, en provenance de Chelsea. L’international sénégalais, qui compte 37 sélections et a représenté son pays lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, a rejoint le club dans le cadre d’un transfert définitif. Jackson retrouve ainsi Unai Emery, qui était son entraîneur à Villarreal ; ses performances en Espagne lui avaient valu d’être recruté par Chelsea en 2023. La saison dernière, l’attaquant a aidé le Bayern Munich à remporter le doublé Bundesliga-DFB-Pokal, en inscrivant 11 buts », rappelle Villa dans son communiqué.

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Too dangerous to ignore. pic.twitter.com/YI8G8nQ7vW — Aston Villa (@AstonVilla) August 28, 2026

Ce pari ambitieux vient combler le vide laissé par le départ imminent d’Ollie Watkins en direction de la Saudi Pro League. L’international anglais est en effet attendu sous les couleurs d’Al-Hilal dans le cadre d’un transfert évalué à 60 millions d’euros, bonus inclus. Un départ d’envergure qui libère la place de titulaire sur le front de l’attaque des Villans pour la recrue sénégalaise. Ce transfert peut être un pari gagnant pour toutes les parties et peut clairement permettre à Jackson de passer dans une autre catégorie. Une journée fructueuse pour Villa qui a également trouvé un accord à 55 millions d’euros avec le PSG pour Ibrahim Mbaye. Pour Nicolas Jackson, ce mouvement vers les West Midlands offre aussi l’opportunité de travailler à nouveau sous la coupe d’Unai Emery. Le technicien espagnol connaît parfaitement ses qualités pour l’avoir déjà dirigé avec succès lors de son passage à Villarreal. C’est d’ailleurs sous ses ordres en Espagne que l’avant-centre avait révélé tout son potentiel avant d’attirer l’attention des grands clubs européens par le passé. Désormais, c’est au terrain de parler !