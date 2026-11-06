Le père de Neymar est le nouveau PDG de Santos

Le père de Neymar franchit une nouvelle étape dans son implication au sein de Santos. Ce vendredi, l’homme d’affaires a officiellement été nommé PDG du club brésilien à l’issue d’un accord signé ce vendredi avec le président Marcelo Teixeira. Il récupère un poste stratégique resté vacant depuis le départ de Pedro Martins en mai 2025. Il prendra également la présidence de l’Institut Meninos da Vila, chargé notamment de gérer les carrières des jeunes joueurs, ainsi que du programme Santos Eternal Idols.

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Déjà très impliqué dans les projets du club à travers sa société NR Sports, le père de Neymar a surtout participé à plusieurs opérations de rénovation de Vila Belmiro et au financement de nouvelles installations pour le centre de formation. Cette nomination intervient dans un contexte politique particulier, à quelques semaines de l’élection présidentielle de Santos, prévue le 12 décembre. Marcelo Teixeira, qui devrait briguer un nouveau mandat, s’appuie ainsi sur une figure influente et proche de l’environnement du club.