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Ligue 1

L’avis fort de Paul Pogba sur Didier Deschamps

Par Jordan Pardon
1 min.
Paul Pogba en tribune @Maxppp

Même fréquemment critiqué par le public français, Didier Deschamps n’a jamais été abandonné par ses joueurs et anciens joueurs. C’est notamment le cas d’Adil Rami et de Paul Pogba, champions du monde sous ses ordres en 2018. Dans un entretien accordé au premier pour Ligue1+, le second a confié son optimisme à l’idée de voir DD terminer en beauté à la tête des Bleus. Pour lui, Deschamps restera le "meilleur coach".

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«Que tu le veuilles ou non, Deschamps restera le meilleur coach. Et franchement, le connaissant, il va bien finir. Quand tu as des gros noms dans le vestiaire, c’est toujours dur de dire à un joueur : “hey, assieds-toi". Quand t’as des talents, t’as une belle équipe, mais quand t’as QUE des talents, c’est là où ça ne va pas. C’est très rare d’avoir que des stars et que ça marche.»

Pub. le - MAJ le
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