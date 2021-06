Euro, Portugal : Cristiano Ronaldo ne veut rien promettre

Véritable star de cette sélection du Portugal, Cristiano Ronaldo sera très attendu lors de l'Euro 2020 qui va ouvrir ses portes ce vendredi soir avec Turquie-Italie en match d'ouverture. Mais avant le début de la compétition, l'avant-centre de la Juventus a tenu à calmer le jeu concernant le statut de Seleção das Quinas dans des propos relayés par RMC Sport et diffusées par la Fédération portugaise de football.

«Ce n'est pas la peine et cela ne sert à rien de promettre des titres ni de faire des pronostics. Ce que je peux promettre c'est que nous aborderons tous les matches pour les gagner. (...) Je me sens aussi motivé ou plus qu'en 2004, pour mon premier championnat d'Europe. Nous sommes champions en titre et nous faisons à nouveau partie du groupe des candidats à remporter le trophée.» Pour rappel, les Portugais affronteront la Hongrie mardi pour leur premier match (18h).