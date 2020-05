LOSC : Gérard Lopez a reçu plusieurs offres pour Victor Osimhen

Il est loin d'être certain de voir Victor Osimhen (21 ans) toujours porter les couleurs du LOSC en 2020-2021. Auteur d'une excellente saison avec le club nordiste (18 réalisations et 2 passes décisives en 38 apparitions toutes compétitions confondues) après son arrivée de Charleroi en échange de 12 M€, l'international nigérian (8 sélections, 4 buts) attise en effet les convoitises. Gérard Lopez, le président des Dogues, s'est d'ailleurs exprimé ce dimanche au sujet du numéro 7 lillois, dont le contrat court jusqu'en 2024 : «Il y a plusieurs offres. Nous avons refusé une offre anglaise et une offre espagnole en janvier. Cet été, il y a un large éventail cet été et je ne voudrais pas donner les noms des clubs qui font des offres, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a plusieurs. Des clubs évoluant dans trois championnats différents ont fait une offre pour lui (Osimhen), a-t-il dans dans un premier temps confié au Daily Mail*, avant de poursuivre.

«L'année dernière, les gens ne croyaient pas que nous avions de telles offres pour Nicolas Pépé (vendu 80 M€ à Arsenal, ndlr) et il s'est avéré que nous en avions plusieurs. Laissez-moi vous dire qu'avec Osimhen, c'est la même chose. Quel que soit le chiffre que vous ayez entendu, le chiffre élevé que j'ai lu (pour une vente du Super Eagle, ndlr) est très semblable au montant des offres que nous avons reçues. Voilà où nous en sommes». Et à Gérard Lopez de faire un point global sur la situation : «si nous devions accepter toutes les offres que nous avons reçues pour chaque joueur, nous vendrions neuf joueurs du onze de départ, six remplaçants et deux joueurs évoluant avec les jeunes. Je vendrais donc 17 joueurs... ce serait complètement fou». Reste à savoir quels éléments permettront à Lille de renflouer les caisses cet été.