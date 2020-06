L'Inter évoque les dossiers Federico Chiesa et Sandro Tonali

La suite après cette publicité

Federico Chiesa (22 ans) et Sandro Tonali (20 ans) font partie de la nouvelle génération italienne qui promet un bel avenir à la Squadra Azzurra. L'attaquant de la Fiorentina, sous contrat jusqu'en 2022, ainsi que le milieu de terrain de Brescia, dont le bail s'étend également jusqu'en 2022, sont très courtisés, notamment par l'Inter Milan, et vont donc animer en partie le prochain mercato estival en Italie.

Interrogé par La Gazzetta dello Sport ce mardi, Beppe Marotta, le directeur sportif des Nerazzurri, a fait le point sur ces deux dossiers transalpins : «je ne cache pas qu'il s'agit de deux talents. La Fiorentina a des attentes économiques élevées pour Chiesa, c'est pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas entamé de négociations avec la Viola. 70 millions d'euros ? Ils pourraient peut-être même en demander plus», a-t-il confié avant de se montrer plus enthousiaste au sujet de Sandro Tonali : «il est plus abordable, c'est une opération que l'on peut construire de manière plus efficace. Et c'est un garçon qui grandit encore». Le DS de l'Inter devrait avoir du pain sur la planche cet été.