OM : André Villas-Boas fait déjà ses adieux aux supporters !

Quelle journée ! Plus tôt ce mardi, André Villas-Boas dévoilait une bombe en conférence de presse : « J'ai présenté ma démission à la direction à cause de ça (l'arrivée non voulue de Ntcham, NDLR). Sans rien voler de la part de l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision par rapport aux besoins de l'équipe et au joueur qui est arrivé. J'ai pris la décision de présenter ma démission à la direction. Je ne veux rien de l'OM ni de Frank McCourt, je veux seulement partir à cause d'un différend sur la politique sportive. C'est dommage qu'on arrive à ce point là ».

Dans la foulée, on apprenait la mise à pied de l'entraîneur lusitanien. « L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied à titre conservatoire d’André Villas-Boas. Cette décision conservatoire est devenue inévitable compte tenu de la répétition récente d’agissements et d’attitudes qui nuisent gravement à l’institution Olympique de Marseille et à ses salariés qui la défendent quotidiennement. Les propos notamment tenus aujourd’hui en conférence de presse à l’égard de Pablo Longoria, directeur général chargé du football, sont inacceptables. Son investissement exceptionnel ne saurait être remis en cause et a au contraire été salué par tous pendant ce mercato hivernal marqué par une crise sans précédent. D’éventuelles sanctions seront prises à l’encontre d’André Villas-Boas à l’issue d’une procédure disciplinaire », lançait le club dans un communiqué officiel.

AVB a apprécié son passage à Marseille

Et dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par l'utilisateur GabyOMandanda30, l'ancien de Porto et de Chelsea a fait ses adieux au public, à la sortie de la Commanderie. « C'était une année et demie magique, je vais garder ça dans ma mémoire. L'OM est vraiment touchant, en toute situation, c'est dommage que cette histoire finisse comme ça, mais j'ai bien aimé, vous avez un amour pour votre club qui est spécial. J'ai appris à aimer le club de la même façon que vous et je l'ai défendu toujours », a expliqué le Portugais.

Reste désormais à voir comment évoluera la situation. Si les dirigeants phocéens ont déjà sondé Maurizio Sarri comme nous vous l'avons dévoilé en exclusivité sur Foot Mercato, il va falloir trouver un accord avec AVB pour la résiliation de contrat de ce dernier, ce qui ne devrait cependant pas être trop problématique au vu des déclarations du principal concerné. Les prochaines heures s'annoncent bouillantes...