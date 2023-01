Séville FC : ça commence à sentir très mauvais pour Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

Début octobre, Jorge Sampaoli posait ses valises à Séville pour une deuxième aventure à la tête de l’écurie andalouse. Alors dans une sacrée crise sportive, la formation habituée à jouer le haut du classement avait décidé de mettre fin à l’ère Lopetegui et misait sur un ancien de la maison pour redresser la situation. Une décision qui avait déjà un peu fait polémique, puisque le départ de l’Argentin pour diriger sa sélection après une petite année en Andalousie à l’époque n’était pas spécialement bien passé auprès des fans.

Un sacré challenge pour l’ancien de l’Olympique de Marseille, même s’il semblait difficile de faire pire. Avec un effectif tout de même qualitatif par rapport à la plupart des équipes placées devant elle, l’équipe du sud de l’Espagne était très vite attendue de nouveau dans la première partie de tableau. Seulement, un peu plus de trois mois plus tard, le bilan est particulièrement mauvais. Une simple statistique : lors de la signature de Sampaoli, Séville pointait à la 17e place au classement de la Liga. Aujourd’hui, les coéquipiers d’Ivan Rakitic sont… 19emes ! Si à l’époque l’énorme majorité des observateurs était convaincus que ce n’était que temporaire et que Séville allait vite grimper les marches, aujourd’hui, la donne a changé et la possibilité de voir les Andalous être relégués commence à être de plus en plus évoquée dans les médias.

À lire

Liga : Girona plonge Séville un peu plus dans la crise

Un grand candidat pour le remplacer

La situation n’est pas encore catastrophique sur le plan comptable, puisque l’écurie de Sampaoli n’est qu’à deux points du premier non-relégable. Mais la dynamique de l’équipe est particulièrement négative et n’incite pas à l’optimisme. Presque aucun joueur n’est vraiment au niveau, notamment les différentes recrues comme Tanguy Nianzou Kouassi, et le tacticien argentin ne trouve pas de solution sur le plan tactique malgré bon nombre d’expérimentations au niveau du système ou des hommes alignés. Depuis la défaite face à Girona (2-1) le week-end dernier, le coach argentin est réellement sur la sellette. Bien sûr, il n’est pas le seul homme pointé du doigt par la presse et les supporters, puisque le directeur sportif Monchi et le président José Castro prennent cher, mais comme d’habitude, l’entraîneur est généralement le premier fusible qui saute.

La suite après cette publicité

Comme l’explique El Chiringuito, Monchi pense sérieusement à mettre fin au contrat de l’Argentin, notamment parce que son discours ne serait jamais passé dans le vestiaire. Selon d’autres médias comme Estadio Deportivo, des entraîneurs comme Pepe Bordalas, ancien de Getafe et de Valence notamment, auraient même déjà été contactés. Ce dernier serait le grand favori. Du côté de Séville, on est conscient qu’une relégation serait terrible sur tous les plans, et qu’il faut vite prendre des décisions fortes pour éviter de se faire vraiment peu en fin de saison…