Carlo Ancelotti juge les débuts d’Endrick à l’OL
Après de bons débuts à l’OL (6 buts et 5 passes en 18 matchs toutes compétitions confondues), Endrick (19 ans) connaît un passage plus compliqué, à l’image de l’ensemble du collectif, incapable de remporter le moindre des 9 dernières rencontres. Le jeune Brésilien a même été tancé hier en conférence de presse par Paulo Fonseca qui réclame plus d’investissements de sa part.
Carlo Ancelotti scrute sa situation d’un œil attentif, admettant qu’il a contacté l’attaquant avant son prêt en France. « Oui, je l’ai eu au téléphone. C’est bien ce qu’il fait à Lyon. Comme tous les joueurs, il est observé et évalué par notre commission. Il a bien commencé à Lyon et on espère qu’il va poursuivre dans cette voie », assure le sélectionneur à France Football.
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