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Montpellier : Alexandre Mendy signe à Al-Faisaly

Par Matthieu Margueritte
Alexandre Mendy sous les couleurs du SM Caen. @Maxppp

Alexandre Mendy (32 ans) ne sera resté qu’un an à Montpellier. En Ligue 2, l’ancien pensionnaire du Stade Malherbe Caen a marqué 15 buts et délivré 5 passes décisives en 37 matches. Mais comme prévu, le natif de Toulon a rejoint l’Arabie saoudite et le club promu en SPL, Al-Faisaly.

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Hier soir, le club saoudien a confirmé l’arrivée de l’attaquant guinéen. La durée du contrat n’a pas été précisée, mais Mendy est censé s’engager pour un an.

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