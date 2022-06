Incidents au Stade de France : l'incroyable demande des autorités françaises à l'UEFA

La suite après cette publicité

Voilà une information qui ne manquera pas de mettre de l'huile sur le feu. The Daily Mail avance que les autorités françaises auraient fait pression sur l'UEFA pour qu'elle ne mentionne pas, dans sa communication officielle, les débordements et autres faits de délinquance survenus aux abords du Stade de France le 28 mai dernier, le soir de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (1-0). Dans quel but ? Pour que la faute soit rejetée sur les supporters des Reds, toujours d'après le quotidien britannique. L'UEFA aurait, de base, souhaité évoquer ces incidents dans son communiqué officiel. Chose qui n'arrivera finalement jamais, donc.

Dans la publication de l'instance dirigeante du football européen, on y lit en effet que le coup d'envoi a été retardé en raison des milliers de faux billets dont étaient munis les fans anglais. « Comme le nombre de supporters à l'extérieur du stade continuait à augmenter après le coup d'envoi, la police les a dispersés à l'aide de gaz lacrymogène et les a forcés à quitter le stade », précise également le communiqué de l'UEFA, alors que le chaos régnait aussi à Saint-Denis en raison de la présence de nombreux délinquants. Cette affaire va encore faire couler beaucoup d'encre, alors que la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a depuis présenté ses excuses aux supporters de Liverpool.