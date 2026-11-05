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Mort de Jesús de Miguel : le témoignage bouleversant d’un proche sur la détresse de sa compagne

Par Josué Cassé
1 min.

La disparition tragique de Jesús de Miguel continue de bouleverser le football espagnol. Décédé mardi, à l’âge de 30 ans, l’attaquant du CD Tenerife n’a pas survécu à un violent choc avec le gardien du FC Andorre, Jesús Owono, lors d’une rencontre de deuxième division espagnole. Alors que sa famille et ses proches tentent de faire face à cette perte brutale, Fernando Román, ami du défunt et lui-même footballeur à Talavera, a livré un témoignage particulièrement poignant sur les dernières heures vécues par l’entourage du joueur. Il a notamment révélé avoir échangé longuement avec María, la compagne de Jesús de Miguel, qui se trouvait à l’hôpital au moment du drame.

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« Hier, ma compagne et moi avons parlé tout l’après-midi et toute la nuit avec María, sa compagne, qui était seule à l’hôpital. Je lui ai parlé, et vous pouvez imaginer dans quel état elle se trouve », a confié Fernando Román. Présente au stade lors de la rencontre avec leur petite-fille Carla, âgée d’un peu plus d’un an, María a ensuite été rejointe par les parents du joueur, venus à Tenerife après avoir appris son hospitalisation. Profondément marqué par cette disparition, Román a également évoqué les projets qu’ils partageaient encore quelques jours auparavant, notamment un voyage à Disneyland avec leurs enfants…

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