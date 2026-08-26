Wolfsbourg : un étonnant club bouge sur Mohamed Amoura

En difficulté du côté de Wolfsbourg, relégué en deuxième division allemande et désireux de s’en séparer en cette fin de mercato, Mohamed Amoura (26 ans) cherche activement une porte de sortie. Un temps ciblé par l’Olympique de Marseille, qui ne peut toujours pas bouger une oreille, l’attaquant international algérien (47 sélections, 19 buts) conserve une certaine cote sur le marché européen. Et son avenir pourrait brusquement s’accélérer du côté de la Serie A : surprise de cette fin de marché, l’Udinese s’est positionnée concrètement pour tenter de rapatrier l’ancien joueur de Bundesliga.

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Selon nos informations, le club italien est passé à l’action en prenant directement contact avec l’entourage du Fennec pour étudier la faisabilité de l’opération. Confrontée à la blessure de Nicolò Zaniolo (sur le flanc pour au moins six semaines) et jugeant le jeune Idrissa Gueye (ex-Metz) encore un peu tendre pour assumer seul la pression du secteur offensif, la direction du Frioul voit en Mohamed Amoura (8 buts et 4 passes décisives en 30 matchs la saison passée) le profil expérimenté et percutant idéal. Poussé vers la sortie en Allemagne, le joueur étudie très sérieusement cette opportunité italienne.